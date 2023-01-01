روبية سريلانكي إلى دينار صربي

تحويل LKR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
339.80 rsd

1.00000 LKR = 0.33980 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:26 UTC
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LKR إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدينار الصربي
1 LKR0.33980 RSD
5 LKR1.69900 RSD
10 LKR3.39799 RSD
20 LKR6.79598 RSD
50 LKR16.98995 RSD
100 LKR33.97990 RSD
250 LKR84.94975 RSD
500 LKR169.89950 RSD
1000 LKR339.79900 RSD
2000 LKR679.59800 RSD
5000 LKR1698.99500 RSD
10000 LKR3397.99000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / روبية سريلانكية
1 RSD2.94291 LKR
5 RSD14.71455 LKR
10 RSD29.42910 LKR
20 RSD58.85820 LKR
50 RSD147.14550 LKR
100 RSD294.29100 LKR
250 RSD735.72750 LKR
500 RSD1471.45500 LKR
1000 RSD2942.91000 LKR
2000 RSD5885.82000 LKR
5000 RSD14714.55000 LKR
10000 RSD29429.10000 LKR