Sri Lanka rupisinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → RSD çevirin

1.000 lkr
349,16 rsd

1.00000 LKR = 0.34916 RSD

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353950.79659183.03661.539050.931551.34753.67285
1 CAD0.7385810.58834661.32911.136710.6880430.9952362.71269
1 GBP1.255351.699681104.241.932051.169411.691584.61071
1 INR0.01204290.01630550.0095932510.01853460.01121890.01622780.0442317

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Sırp Dinarı
1 LKR0.34916 RSD
5 LKR1.74578 RSD
10 LKR3.49157 RSD
20 LKR6.98314 RSD
50 LKR17.45785 RSD
100 LKR34.91570 RSD
250 LKR87.28925 RSD
500 LKR174.57850 RSD
1000 LKR349.15700 RSD
2000 LKR698.31400 RSD
5000 LKR1745.78500 RSD
10000 LKR3491.57000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 RSD2.86404 LKR
5 RSD14.32020 LKR
10 RSD28.64040 LKR
20 RSD57.28080 LKR
50 RSD143.20200 LKR
100 RSD286.40400 LKR
250 RSD716.01000 LKR
500 RSD1432.02000 LKR
1000 RSD2864.04000 LKR
2000 RSD5728.08000 LKR
5000 RSD14320.20000 LKR
10000 RSD28640.40000 LKR