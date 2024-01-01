250 Sri Lanka rupisinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → RSD çevirin

250 lkr
89,52 rsd

1,000Sr LKR = 0,3581РСД RSD

07:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,35920,3667
Düşük0,35260,3526
Ortalama0,35570,3584
Değişim-0.32%-2.27%
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1 LKR → RSD istatistikleri

LKR → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3592, en düşük 0,3526 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3557 oldu. LKR → RSD kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

LKR → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3667, en düşük 0,3526 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3584 oldu. LKR → RSD kurundaki değişiklik -2.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7421,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5881,1080,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1431,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Sırp Dinarı
1 LKR0,35808 RSD
5 LKR1,79037 RSD
10 LKR3,58075 RSD
20 LKR7,16150 RSD
50 LKR17,90375 RSD
100 LKR35,80750 RSD
250 LKR89,51875 RSD
500 LKR179,03750 RSD
1000 LKR358,07500 RSD
2000 LKR716,15000 RSD
5000 LKR1.790,37500 RSD
10000 LKR3.580,75000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 RSD2,79271 LKR
5 RSD13,96355 LKR
10 RSD27,92710 LKR
20 RSD55,85420 LKR
50 RSD139,63550 LKR
100 RSD279,27100 LKR
250 RSD698,17750 LKR
500 RSD1.396,35500 LKR
1000 RSD2.792,71000 LKR
2000 RSD5.585,42000 LKR
5000 RSD13.963,55000 LKR
10000 RSD27.927,10000 LKR