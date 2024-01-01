500 Sırp dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RSD → LKR çevirin

500 rsd
1.394,30 lkr

1,000РСД RSD = 2,789Sr LKR

01:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,83582,8358
Düşük2,78862,7269
Ortalama2,81172,7910
Değişim-0.52%2.18%
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1 RSD → LKR istatistikleri

RSD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8358, en düşük 2,7886 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8117 oldu. RSD → LKR kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

RSD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8358, en düşük 2,7269 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7910 oldu. RSD → LKR kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9550,78618,2941,3881,33783,743
1 EUR1,079120,4540,84819,7411,4981,44390,363
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,418
1 GBP1,2721,17924,112123,2711,7661,701106,525

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 RSD2,78861 LKR
5 RSD13,94305 LKR
10 RSD27,88610 LKR
20 RSD55,77220 LKR
50 RSD139,43050 LKR
100 RSD278,86100 LKR
250 RSD697,15250 LKR
500 RSD1.394,30500 LKR
1000 RSD2.788,61000 LKR
2000 RSD5.577,22000 LKR
5000 RSD13.943,05000 LKR
10000 RSD27.886,10000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Sırp Dinarı
1 LKR0,35860 RSD
5 LKR1,79301 RSD
10 LKR3,58601 RSD
20 LKR7,17202 RSD
50 LKR17,93005 RSD
100 LKR35,86010 RSD
250 LKR89,65025 RSD
500 LKR179,30050 RSD
1000 LKR358,60100 RSD
2000 LKR717,20200 RSD
5000 LKR1.793,00500 RSD
10000 LKR3.586,01000 RSD