روبية سريلانكي إلى درهم مغربي

تحويل LKR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
31.74 mad

1.00000 LKR = 0.03174 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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LKR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.43661.661190.963618.3195
1GBP1.1528711.2294102.1881.656191.91511.1109121.1196
1USD0.937750.813405183.121.347151.557750.903617.1788
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620730.0187410.0108710.206675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدرهم المغربي
1 LKR0.03174 MAD
5 LKR0.15871 MAD
10 LKR0.31741 MAD
20 LKR0.63483 MAD
50 LKR1.58707 MAD
100 LKR3.17414 MAD
250 LKR7.93535 MAD
500 LKR15.87070 MAD
1000 LKR31.74140 MAD
2000 LKR63.48280 MAD
5000 LKR158.70700 MAD
10000 LKR317.41400 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / روبية سريلانكية
1 MAD31.50460 LKR
5 MAD157.52300 LKR
10 MAD315.04600 LKR
20 MAD630.09200 LKR
50 MAD1575.23000 LKR
100 MAD3150.46000 LKR
250 MAD7876.15000 LKR
500 MAD15752.30000 LKR
1000 MAD31504.60000 LKR
2000 MAD63009.20000 LKR
5000 MAD157523.00000 LKR
10000 MAD315046.00000 LKR