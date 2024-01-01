Sri Lanka rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile LKR → MAD çevirin

1.000 lkr
32,23 mad

1.00000 LKR = 0.03223 MAD

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04081.539050.931651.347453.67285
1 CAD0.73868910.58852661.34131.136880.6881770.9953462.71309
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169371.691254.60998
1 INR0.01204230.01630220.0095942910.01853370.01121880.01622640.0442295

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fas Dirhemi
1 LKR0.03223 MAD
5 LKR0.16114 MAD
10 LKR0.32228 MAD
20 LKR0.64455 MAD
50 LKR1.61138 MAD
100 LKR3.22277 MAD
250 LKR8.05692 MAD
500 LKR16.11385 MAD
1000 LKR32.22770 MAD
2000 LKR64.45540 MAD
5000 LKR161.13850 MAD
10000 LKR322.27700 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 MAD31.02920 LKR
5 MAD155.14600 LKR
10 MAD310.29200 LKR
20 MAD620.58400 LKR
50 MAD1551.46000 LKR
100 MAD3102.92000 LKR
250 MAD7757.30000 LKR
500 MAD15514.60000 LKR
1000 MAD31029.20000 LKR
2000 MAD62058.40000 LKR
5000 MAD155146.00000 LKR
10000 MAD310292.00000 LKR