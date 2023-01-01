روبية سريلانكي إلى بيزو أوروغواي

تحويل LKR إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
117.50 uyu

1.00000 LKR = 0.11750 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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LKR إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / البيزو االأوروجواي
1 LKR0.11750 UYU
5 LKR0.58750 UYU
10 LKR1.17500 UYU
20 LKR2.35000 UYU
50 LKR5.87500 UYU
100 LKR11.75000 UYU
250 LKR29.37500 UYU
500 LKR58.75000 UYU
1000 LKR117.50000 UYU
2000 LKR235.00000 UYU
5000 LKR587.50000 UYU
10000 LKR1175.00000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / روبية سريلانكية
1 UYU8.51064 LKR
5 UYU42.55320 LKR
10 UYU85.10640 LKR
20 UYU170.21280 LKR
50 UYU425.53200 LKR
100 UYU851.06400 LKR
250 UYU2127.66000 LKR
500 UYU4255.32000 LKR
1000 UYU8510.64000 LKR
2000 UYU17021.28000 LKR
5000 UYU42553.20000 LKR
10000 UYU85106.40000 LKR