Sri Lanka rupisinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → UYU çevirin

1.000 lkr
125,32 uyu

1.00000 LKR = 0.12532 UYU

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.041.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58838961.33621.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255351.699561104.2441.932051.169551.691654.61071
1 INR0.01204240.01630360.0095928510.01853390.01121940.01622770.0442299

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Sri Lanka rupisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uruguay Pesosu
1 LKR0.12532 UYU
5 LKR0.62658 UYU
10 LKR1.25316 UYU
20 LKR2.50632 UYU
50 LKR6.26580 UYU
100 LKR12.53160 UYU
250 LKR31.32900 UYU
500 LKR62.65800 UYU
1000 LKR125.31600 UYU
2000 LKR250.63200 UYU
5000 LKR626.58000 UYU
10000 LKR1253.16000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 UYU7.97983 LKR
5 UYU39.89915 LKR
10 UYU79.79830 LKR
20 UYU159.59660 LKR
50 UYU398.99150 LKR
100 UYU797.98300 LKR
250 UYU1994.95750 LKR
500 UYU3989.91500 LKR
1000 UYU7979.83000 LKR
2000 UYU15959.66000 LKR
5000 UYU39899.15000 LKR
10000 UYU79798.30000 LKR