20 Uruguay pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UYU → LKR çevirin

20 uyu
168,46 lkr

1.00000 UYU = 8.42324 LKR

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 UYU8.42324 LKR
5 UYU42.11620 LKR
10 UYU84.23240 LKR
20 UYU168.46480 LKR
50 UYU421.16200 LKR
100 UYU842.32400 LKR
250 UYU2105.81000 LKR
500 UYU4211.62000 LKR
1000 UYU8423.24000 LKR
2000 UYU16846.48000 LKR
5000 UYU42116.20000 LKR
10000 UYU84232.40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uruguay Pesosu
1 LKR0.11872 UYU
5 LKR0.59359 UYU
10 LKR1.18719 UYU
20 LKR2.37438 UYU
50 LKR5.93595 UYU
100 LKR11.87190 UYU
250 LKR29.67975 UYU
500 LKR59.35950 UYU
1000 LKR118.71900 UYU
2000 LKR237.43800 UYU
5000 LKR593.59500 UYU
10000 LKR1187.19000 UYU