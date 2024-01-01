500 Sri Lanka rupisinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → UYU çevirin

500 lkr
66,65 uyu

1,000Sr LKR = 0,1333$U UYU

08:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13330,1333
Düşük0,13140,1278
Ortalama0,13250,1302
Değişim0.33%3.94%
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1 LKR → UYU istatistikleri

LKR → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1333, en düşük 0,1314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1325 oldu. LKR → UYU kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

LKR → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1333, en düşük 0,1278 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1302 oldu. LKR → UYU kurundaki değişiklik 3.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7391,5340,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5511,1090,670,9672,656
1 GBP1,2781,7681107,0551,9611,1841,714,696
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uruguay Pesosu
1 LKR0,13330 UYU
5 LKR0,66651 UYU
10 LKR1,33302 UYU
20 LKR2,66604 UYU
50 LKR6,66510 UYU
100 LKR13,33020 UYU
250 LKR33,32550 UYU
500 LKR66,65100 UYU
1000 LKR133,30200 UYU
2000 LKR266,60400 UYU
5000 LKR666,51000 UYU
10000 LKR1.333,02000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 UYU7,50178 LKR
5 UYU37,50890 LKR
10 UYU75,01780 LKR
20 UYU150,03560 LKR
50 UYU375,08900 LKR
100 UYU750,17800 LKR
250 UYU1.875,44500 LKR
500 UYU3.750,89000 LKR
1000 UYU7.501,78000 LKR
2000 UYU15.003,56000 LKR
5000 UYU37.508,90000 LKR
10000 UYU75.017,80000 LKR