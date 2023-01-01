روبية سريلانكي إلى ين ياباني
تحويل LKR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / روبية سريلانكية
|100 JPY
|219.69800 LKR
|1000 JPY
|2196.98000 LKR
|1500 JPY
|3295.47000 LKR
|2000 JPY
|4393.96000 LKR
|3000 JPY
|6590.94000 LKR
|5000 JPY
|10984.90000 LKR
|5400 JPY
|11863.69200 LKR
|10000 JPY
|21969.80000 LKR
|15000 JPY
|32954.70000 LKR
|20000 JPY
|43939.60000 LKR
|25000 JPY
|54924.50000 LKR
|30000 JPY
|65909.40000 LKR