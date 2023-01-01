روبية سريلانكي إلى ين ياباني

تحويل LKR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٤٥٥ jpy

1.00000 LKR = 0.45517 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:21 UTC
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LKR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / ين ياباني
1 LKR0.45517 JPY
5 LKR2.27585 JPY
10 LKR4.55170 JPY
20 LKR9.10340 JPY
50 LKR22.75850 JPY
100 LKR45.51700 JPY
250 LKR113.79250 JPY
500 LKR227.58500 JPY
1000 LKR455.17000 JPY
2000 LKR910.34000 JPY
5000 LKR2275.85000 JPY
10000 LKR4551.70000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / روبية سريلانكية
100 JPY219.69800 LKR
1000 JPY2196.98000 LKR
1500 JPY3295.47000 LKR
2000 JPY4393.96000 LKR
3000 JPY6590.94000 LKR
5000 JPY10984.90000 LKR
5400 JPY11863.69200 LKR
10000 JPY21969.80000 LKR
15000 JPY32954.70000 LKR
20000 JPY43939.60000 LKR
25000 JPY54924.50000 LKR
30000 JPY65909.40000 LKR