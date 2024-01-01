Sri Lanka rupisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile LKR → JPY çevirin

1.000 lkr
480 jpy

1.00000 LKR = 0.47988 JPY

10:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0733589.12891.452941.651940.94761518.3266
1 GBP1.1692811.25505104.2171.69891.931591.1080321.429
1 USD0.931650.796781183.03811.353651.539050.8828517.0742
1 INR0.01121970.009595370.012042710.01630160.01853430.01063190.205619

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Japon Yeni
1 LKR0.47988 JPY
5 LKR2.39940 JPY
10 LKR4.79879 JPY
20 LKR9.59758 JPY
50 LKR23.99395 JPY
100 LKR47.98790 JPY
250 LKR119.96975 JPY
500 LKR239.93950 JPY
1000 LKR479.87900 JPY
2000 LKR959.75800 JPY
5000 LKR2399.39500 JPY
10000 LKR4798.79000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Sri Lanka Rupisi
100 JPY208.38600 LKR
1000 JPY2083.86000 LKR
1500 JPY3125.79000 LKR
2000 JPY4167.72000 LKR
3000 JPY6251.58000 LKR
5000 JPY10419.30000 LKR
5400 JPY11252.84400 LKR
10000 JPY20838.60000 LKR
15000 JPY31257.90000 LKR
20000 JPY41677.20000 LKR
25000 JPY52096.50000 LKR
30000 JPY62515.80000 LKR