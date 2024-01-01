LKR - JPY Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Japon yeni

Japon yeni

Dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olan Japon yeni, Japonya'nın resmi para birimidir. En çok işlem gören üçüncü para birimidir ve ayrıca İngiliz sterlini ve ABD doları için rezerv para birimi olarak kullanılmaktadır. İtibari bir para birimidir.



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