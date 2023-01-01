روبية سريلانكي إلى كونا كرواتية

تحويل LKR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
21.73 hrk

1.00000 LKR = 0.02174 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Croatian Kuna
1 LKR0.02174 HRK
5 LKR0.10868 HRK
10 LKR0.21735 HRK
20 LKR0.43470 HRK
50 LKR1.08675 HRK
100 LKR2.17350 HRK
250 LKR5.43375 HRK
500 LKR10.86750 HRK
1000 LKR21.73500 HRK
2000 LKR43.47000 HRK
5000 LKR108.67500 HRK
10000 LKR217.35000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / روبية سريلانكية
1 HRK46.00870 LKR
5 HRK230.04350 LKR
10 HRK460.08700 LKR
20 HRK920.17400 LKR
50 HRK2300.43500 LKR
100 HRK4600.87000 LKR
250 HRK11502.17500 LKR
500 HRK23004.35000 LKR
1000 HRK46008.70000 LKR
2000 HRK92017.40000 LKR
5000 HRK230043.50000 LKR
10000 HRK460087.00000 LKR