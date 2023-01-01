روبية سريلانكي إلى بيزو كولومبي

تحويل LKR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٢٬١٦٣٫٦٠ cop

1.00000 LKR = 12.16360 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:43 UTC
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LKR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / البيزو الكولومبي
1 LKR12.16360 COP
5 LKR60.81800 COP
10 LKR121.63600 COP
20 LKR243.27200 COP
50 LKR608.18000 COP
100 LKR1216.36000 COP
250 LKR3040.90000 COP
500 LKR6081.80000 COP
1000 LKR12163.60000 COP
2000 LKR24327.20000 COP
5000 LKR60818.00000 COP
10000 LKR121636.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / روبية سريلانكية
1 COP0.08221 LKR
5 COP0.41106 LKR
10 COP0.82213 LKR
20 COP1.64425 LKR
50 COP4.11063 LKR
100 COP8.22126 LKR
250 COP20.55315 LKR
500 COP41.10630 LKR
1000 COP82.21260 LKR
2000 COP164.42520 LKR
5000 COP411.06300 LKR
10000 COP822.12600 LKR