1 بيزو كولومبي إلى روبية سريلانكي

تحويل COP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.07 lkr

$1.000 COP = Sr0.07351 LKR

Mid-market exchange rate at 12:46
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COP إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5171.32557.27918.227
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.5419.901
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.68913.266
1 GBP1.2761.1691.75311.9351.69173.08523.256

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / روبية سريلانكية
1 COP٠٫٠٧٣٥١ LKR
5 COP٠٫٣٦٧٥٧ LKR
10 COP٠٫٧٣٥١٤ LKR
20 COP١٫٤٧٠٢٨ LKR
50 COP٣٫٦٧٥٧١ LKR
100 COP٧٫٣٥١٤٢ LKR
250 COP١٨٫٣٧٨٥٥ LKR
500 COP٣٦٫٧٥٧١٠ LKR
1000 COP٧٣٫٥١٤٢٠ LKR
2000 COP١٤٧٫٠٢٨٤٠ LKR
5000 COP٣٦٧٫٥٧١٠٠ LKR
10000 COP٧٣٥٫١٤٢٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / البيزو الكولومبي
1 LKR١٣٫٦٠٢٨٠ COP
5 LKR٦٨٫٠١٤٠٠ COP
10 LKR١٣٦٫٠٢٨٠٠ COP
20 LKR٢٧٢٫٠٥٦٠٠ COP
50 LKR٦٨٠٫١٤٠٠٠ COP
100 LKR١٬٣٦٠٫٢٨٠٠٠ COP
250 LKR٣٬٤٠٠٫٧٠٠٠٠ COP
500 LKR٦٬٨٠١٫٤٠٠٠٠ COP
1000 LKR١٣٬٦٠٢٫٨٠٠٠٠ COP
2000 LKR٢٧٬٢٠٥٫٦٠٠٠٠ COP
5000 LKR٦٨٬٠١٤٫٠٠٠٠٠ COP
10000 LKR١٣٦٬٠٢٨٫٠٠٠٠٠ COP