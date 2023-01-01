1 колумбийское песо в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте COP в LKR по реальному обменному курсу

1 cop
0.08 lkr

1.00000 COP = 0.08219 LKR

Среднерыночный курс в 4:35 UTC
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График изменения обменного курса COP к LKR

1 мин. назад 1 COP → 0 LKR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859751.0748589.15991.454541.668890.95918.3995
1GBP1.1631311.2502103.7051.691831.941151.1154421.4012
1USD0.930350.799872182.9511.353251.552670.8922517.1182
1INR0.01121580.00964270.012055310.01631380.0187180.01075640.206365

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Как произвести расчет конвертации из колумбийских песо в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите COP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из COP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Колумбийское песо / Шри-Ланкийская рупия
1 COP0.08219 LKR
5 COP0.41096 LKR
10 COP0.82192 LKR
20 COP1.64384 LKR
50 COP4.10959 LKR
100 COP8.21918 LKR
250 COP20.54795 LKR
500 COP41.09590 LKR
1000 COP82.19180 LKR
2000 COP164.38360 LKR
5000 COP410.95900 LKR
10000 COP821.91800 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Колумбийское песо
1 LKR12.16670 COP
5 LKR60.83350 COP
10 LKR121.66700 COP
20 LKR243.33400 COP
50 LKR608.33500 COP
100 LKR1216.67000 COP
250 LKR3041.67500 COP
500 LKR6083.35000 COP
1000 LKR12166.70000 COP
2000 LKR24333.40000 COP
5000 LKR60833.50000 COP
10000 LKR121667.00000 COP