روبية سريلانكي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل LKR إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
37623.50 uzs

1.00000 LKR = 37.62350 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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LKR إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Uzbekistan Som
1 LKR37.62350 UZS
5 LKR188.11750 UZS
10 LKR376.23500 UZS
20 LKR752.47000 UZS
50 LKR1881.17500 UZS
100 LKR3762.35000 UZS
250 LKR9405.87500 UZS
500 LKR18811.75000 UZS
1000 LKR37623.50000 UZS
2000 LKR75247.00000 UZS
5000 LKR188117.50000 UZS
10000 LKR376235.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / روبية سريلانكية
1 UZS0.02658 LKR
5 UZS0.13290 LKR
10 UZS0.26579 LKR
20 UZS0.53158 LKR
50 UZS1.32896 LKR
100 UZS2.65792 LKR
250 UZS6.64480 LKR
500 UZS13.28960 LKR
1000 UZS26.57920 LKR
2000 UZS53.15840 LKR
5000 UZS132.89600 LKR
10000 UZS265.79200 LKR