Sri Lanka rupisinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile LKR → UZS çevirin

1.000 lkr
39.881,60 uzs

1.00000 LKR = 39.88160 UZS

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.041.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58838961.33621.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255351.699561104.2441.932051.169551.691654.61071
1 INR0.01204240.01630360.0095928510.01853390.01121940.01622770.0442299

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Özbekistan Somu
1 LKR39.88160 UZS
5 LKR199.40800 UZS
10 LKR398.81600 UZS
20 LKR797.63200 UZS
50 LKR1994.08000 UZS
100 LKR3988.16000 UZS
250 LKR9970.40000 UZS
500 LKR19940.80000 UZS
1000 LKR39881.60000 UZS
2000 LKR79763.20000 UZS
5000 LKR199408.00000 UZS
10000 LKR398816.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Sri Lanka Rupisi
1 UZS0.02507 LKR
5 UZS0.12537 LKR
10 UZS0.25074 LKR
20 UZS0.50148 LKR
50 UZS1.25371 LKR
100 UZS2.50742 LKR
250 UZS6.26855 LKR
500 UZS12.53710 LKR
1000 UZS25.07420 LKR
2000 UZS50.14840 LKR
5000 UZS125.37100 LKR
10000 UZS250.74200 LKR