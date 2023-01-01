5000 Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UZS → LKR çevirin

5.000 uzs
132,73 lkr

1.00000 UZS = 0.02655 LKR

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UZS → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 LKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Sri Lanka Rupisi
1 UZS0.02655 LKR
5 UZS0.13273 LKR
10 UZS0.26547 LKR
20 UZS0.53093 LKR
50 UZS1.32733 LKR
100 UZS2.65465 LKR
250 UZS6.63663 LKR
500 UZS13.27325 LKR
1000 UZS26.54650 LKR
2000 UZS53.09300 LKR
5000 UZS132.73250 LKR
10000 UZS265.46500 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Özbekistan Somu
1 LKR37.66980 UZS
5 LKR188.34900 UZS
10 LKR376.69800 UZS
20 LKR753.39600 UZS
50 LKR1883.49000 UZS
100 LKR3766.98000 UZS
250 LKR9417.45000 UZS
500 LKR18834.90000 UZS
1000 LKR37669.80000 UZS
2000 LKR75339.60000 UZS
5000 LKR188349.00000 UZS
10000 LKR376698.00000 UZS