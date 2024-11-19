Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Özbekistan somundan (UZS) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, UZS - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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UZS → LKR çevrim grafiği
1 UZS = 0,02271 LKR
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Özbekistan somu → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Özbekistan somu Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 0,023, dünden bu yana %-0.429 değerinde değişti. Özbekistan somu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.536 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Özbekistan somu Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 0,023 (12-11-2024) ile en düşük değeri 0,023 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.135 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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