烏茲別克索姆兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為0.024，較昨日改變了0.071%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.289%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在24-07-2024高見0.024，並在26-07-2024低見0.024。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.168%。