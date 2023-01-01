50 Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile UZS → LKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Özbekistan Somu
|1 LKR
|37.66980 UZS
|5 LKR
|188.34900 UZS
|10 LKR
|376.69800 UZS
|20 LKR
|753.39600 UZS
|50 LKR
|1883.49000 UZS
|100 LKR
|3766.98000 UZS
|250 LKR
|9417.45000 UZS
|500 LKR
|18834.90000 UZS
|1000 LKR
|37669.80000 UZS
|2000 LKR
|75339.60000 UZS
|5000 LKR
|188349.00000 UZS
|10000 LKR
|376698.00000 UZS