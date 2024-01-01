50 Sri Lanka rupisinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile LKR → UZS çevirin

50 lkr
2.078,90 uzs

1,000Sr LKR = 41,58so'm UZS

08:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek41,882942,7069
Düşük41,362141,1188
Ortalama41,568941,8159
Değişim0.25%-2.58%
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1 LKR → UZS istatistikleri

LKR → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 41,8829, en düşük 41,3621 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,5689 oldu. LKR → UZS kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

LKR → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42,7069, en düşük 41,1188 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,8159 oldu. LKR → UZS kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7411,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5571,1090,670,9672,656
1 GBP1,2781,7681107,0591,9611,1851,714,696
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Özbekistan Somu
1 LKR41,57790 UZS
5 LKR207,88950 UZS
10 LKR415,77900 UZS
20 LKR831,55800 UZS
50 LKR2.078,89500 UZS
100 LKR4.157,79000 UZS
250 LKR10.394,47500 UZS
500 LKR20.788,95000 UZS
1000 LKR41.577,90000 UZS
2000 LKR83.155,80000 UZS
5000 LKR207.889,50000 UZS
10000 LKR415.779,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Sri Lanka Rupisi
1 UZS0,02405 LKR
5 UZS0,12026 LKR
10 UZS0,24051 LKR
20 UZS0,48102 LKR
50 UZS1,20256 LKR
100 UZS2,40512 LKR
250 UZS6,01280 LKR
500 UZS12,02560 LKR
1000 UZS24,05120 LKR
2000 UZS48,10240 LKR
5000 UZS120,25600 LKR
10000 UZS240,51200 LKR