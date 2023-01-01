روبية سريلانكي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل LKR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
338.74 bdt

1.00000 LKR = 0.33874 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bangladeshi Taka
1 LKR0.33874 BDT
5 LKR1.69368 BDT
10 LKR3.38735 BDT
20 LKR6.77470 BDT
50 LKR16.93675 BDT
100 LKR33.87350 BDT
250 LKR84.68375 BDT
500 LKR169.36750 BDT
1000 LKR338.73500 BDT
2000 LKR677.47000 BDT
5000 LKR1693.67500 BDT
10000 LKR3387.35000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / روبية سريلانكية
1 BDT2.95216 LKR
5 BDT14.76080 LKR
10 BDT29.52160 LKR
20 BDT59.04320 LKR
50 BDT147.60800 LKR
100 BDT295.21600 LKR
250 BDT738.04000 LKR
500 BDT1476.08000 LKR
1000 BDT2952.16000 LKR
2000 BDT5904.32000 LKR
5000 BDT14760.80000 LKR
10000 BDT29521.60000 LKR