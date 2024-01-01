Sri Lanka rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile LKR → BDT çevirin

1.000 lkr
350,69 bdt

1.00000 LKR = 0.35069 BDT

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03831.539050.931651.34723.67285
1 CAD0.73868910.58847961.33951.136880.6881770.9951622.71309
1 GBP1.255251.699291104.2341.93191.169411.691074.61034
1 INR0.01204260.01630270.0095938110.01853430.01121920.01622380.0442308

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bangladeş Takası
1 LKR0.35069 BDT
5 LKR1.75346 BDT
10 LKR3.50693 BDT
20 LKR7.01386 BDT
50 LKR17.53465 BDT
100 LKR35.06930 BDT
250 LKR87.67325 BDT
500 LKR175.34650 BDT
1000 LKR350.69300 BDT
2000 LKR701.38600 BDT
5000 LKR1753.46500 BDT
10000 LKR3506.93000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Sri Lanka Rupisi
1 BDT2.85150 LKR
5 BDT14.25750 LKR
10 BDT28.51500 LKR
20 BDT57.03000 LKR
50 BDT142.57500 LKR
100 BDT285.15000 LKR
250 BDT712.87500 LKR
500 BDT1425.75000 LKR
1000 BDT2851.50000 LKR
2000 BDT5703.00000 LKR
5000 BDT14257.50000 LKR
10000 BDT28515.00000 LKR