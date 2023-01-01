5000 Bangladeş takasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BDT → LKR çevirin

5000 bdt
14693.90 lkr

1.00000 BDT = 2.93878 LKR

11:0 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057887.92171.426071.637970.9665518.5319
1GBP1.155411.2222101.5861.647711.892541.1167521.4121
1USD0.945350.818197183.11751.348151.548470.9137517.5193
1INR0.01137380.009843860.012031210.01621980.01862990.01099350.210778

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Sri Lanka Rupisi
1 BDT2.93878 LKR
5 BDT14.69390 LKR
10 BDT29.38780 LKR
20 BDT58.77560 LKR
50 BDT146.93900 LKR
100 BDT293.87800 LKR
250 BDT734.69500 LKR
500 BDT1469.39000 LKR
1000 BDT2938.78000 LKR
2000 BDT5877.56000 LKR
5000 BDT14693.90000 LKR
10000 BDT29387.80000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bangladeş Takası
1 LKR0.34028 BDT
5 LKR1.70139 BDT
10 LKR3.40278 BDT
20 LKR6.80556 BDT
50 LKR17.01390 BDT
100 LKR34.02780 BDT
250 LKR85.06950 BDT
500 LKR170.13900 BDT
1000 LKR340.27800 BDT
2000 LKR680.55600 BDT
5000 LKR1701.39000 BDT
10000 LKR3402.78000 BDT