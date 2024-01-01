5.000 Sri Lanka rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile LKR → BDT çevirin

5.000 lkr
1.948,33 bdt

1,000Sr LKR = 0,3897Tk BDT

05:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38970,3915
Düşük0,38580,3664
Ortalama0,38740,3864
Değişim0.62%5.83%
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1 LKR → BDT istatistikleri

LKR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3897, en düşük 0,3858 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3874 oldu. LKR → BDT kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

LKR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3915, en düşük 0,3664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3864 oldu. LKR → BDT kurundaki değişiklik 5.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,380,77883,7111,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6451,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5891,9681,1871,7174,721
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bangladeş Takası
1 LKR0,38967 BDT
5 LKR1,94833 BDT
10 LKR3,89666 BDT
20 LKR7,79332 BDT
50 LKR19,48330 BDT
100 LKR38,96660 BDT
250 LKR97,41650 BDT
500 LKR194,83300 BDT
1000 LKR389,66600 BDT
2000 LKR779,33200 BDT
5000 LKR1.948,33000 BDT
10000 LKR3.896,66000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Sri Lanka Rupisi
1 BDT2,56630 LKR
5 BDT12,83150 LKR
10 BDT25,66300 LKR
20 BDT51,32600 LKR
50 BDT128,31500 LKR
100 BDT256,63000 LKR
250 BDT641,57500 LKR
500 BDT1.283,15000 LKR
1000 BDT2.566,30000 LKR
2000 BDT5.132,60000 LKR
5000 BDT12.831,50000 LKR
10000 BDT25.663,00000 LKR