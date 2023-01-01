روبية سريلانكي إلى ريال قطري
تحويل LKR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال قطري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / روبية سريلانكية
|1 QAR
|88.86940 LKR
|5 QAR
|444.34700 LKR
|10 QAR
|888.69400 LKR
|20 QAR
|1777.38800 LKR
|50 QAR
|4443.47000 LKR
|100 QAR
|8886.94000 LKR
|250 QAR
|22217.35000 LKR
|500 QAR
|44434.70000 LKR
|1000 QAR
|88869.40000 LKR
|2000 QAR
|177738.80000 LKR
|5000 QAR
|444347.00000 LKR
|10000 QAR
|888694.00000 LKR