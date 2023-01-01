روبية سريلانكي إلى ريال قطري

تحويل LKR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١١٫٢٥ qar

1.00000 LKR = 0.01125 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
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LKR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال القطري
1 LKR0.01125 QAR
5 LKR0.05626 QAR
10 LKR0.11253 QAR
20 LKR0.22505 QAR
50 LKR0.56263 QAR
100 LKR1.12525 QAR
250 LKR2.81312 QAR
500 LKR5.62625 QAR
1000 LKR11.25250 QAR
2000 LKR22.50500 QAR
5000 LKR56.26250 QAR
10000 LKR112.52500 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / روبية سريلانكية
1 QAR88.86940 LKR
5 QAR444.34700 LKR
10 QAR888.69400 LKR
20 QAR1777.38800 LKR
50 QAR4443.47000 LKR
100 QAR8886.94000 LKR
250 QAR22217.35000 LKR
500 QAR44434.70000 LKR
1000 QAR88869.40000 LKR
2000 QAR177738.80000 LKR
5000 QAR444347.00000 LKR
10000 QAR888694.00000 LKR