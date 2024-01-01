Sri Lanka rupisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile LKR → QAR çevirin

1.000 lkr
11,67 qar

1.00000 LKR = 0.01167 QAR

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

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1 USD11.353850.79659183.03751.538820.931551.347453.6729
1 CAD0.73863410.58838961.33431.136620.6880940.9952732.71293
1 GBP1.255351.699561104.2411.931751.169441.691524.61078
1 INR0.01204280.01630410.0095931410.01853160.01121870.0162270.0442318

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Sri Lanka rupisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Katar Riyali
1 LKR0.01167 QAR
5 LKR0.05833 QAR
10 LKR0.11666 QAR
20 LKR0.23331 QAR
50 LKR0.58327 QAR
100 LKR1.16655 QAR
250 LKR2.91637 QAR
500 LKR5.83275 QAR
1000 LKR11.66550 QAR
2000 LKR23.33100 QAR
5000 LKR58.32750 QAR
10000 LKR116.65500 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 QAR85.72290 LKR
5 QAR428.61450 LKR
10 QAR857.22900 LKR
20 QAR1714.45800 LKR
50 QAR4286.14500 LKR
100 QAR8572.29000 LKR
250 QAR21430.72500 LKR
500 QAR42861.45000 LKR
1000 QAR85722.90000 LKR
2000 QAR171445.80000 LKR
5000 QAR428614.50000 LKR
10000 QAR857229.00000 LKR