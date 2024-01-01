500 Sri Lanka rupisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile LKR → QAR çevirin

500 lkr
6,03 qar

1,000Sr LKR = 0,01206QR QAR

07:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01210,0123
Düşük0,01200,0119
Ortalama0,01200,0121
Değişim0.30%-1.79%
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1 LKR → QAR istatistikleri

LKR → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0121, en düşük 0,0120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0120 oldu. LKR → QAR kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0123, en düşük 0,0119 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0121 oldu. LKR → QAR kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7361,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5861,1080,6690,9682,658
1 GBP1,2791,7681107,1191,9591,1831,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

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LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Katar Riyali
1 LKR0,01206 QAR
5 LKR0,06030 QAR
10 LKR0,12061 QAR
20 LKR0,24122 QAR
50 LKR0,60304 QAR
100 LKR1,20608 QAR
250 LKR3,01520 QAR
500 LKR6,03040 QAR
1000 LKR12,06080 QAR
2000 LKR24,12160 QAR
5000 LKR60,30400 QAR
10000 LKR120,60800 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 QAR82,91330 LKR
5 QAR414,56650 LKR
10 QAR829,13300 LKR
20 QAR1.658,26600 LKR
50 QAR4.145,66500 LKR
100 QAR8.291,33000 LKR
250 QAR20.728,32500 LKR
500 QAR41.456,65000 LKR
1000 QAR82.913,30000 LKR
2000 QAR165.826,60000 LKR
5000 QAR414.566,50000 LKR
10000 QAR829.133,00000 LKR