bin Katar riyalinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → LKR çevirin

1,000QR QAR = 79,89Sr LKR

19:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 QAR → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek80,512183,6813
Düşük79,886279,8862
Ortalama80,302581,3352
Değişim-0.53%-2.69%
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1 QAR → LKR istatistikleri

QAR → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 80,5121, en düşük 79,8862 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 80,3025 oldu. QAR → LKR kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

QAR → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 83,6813, en düşük 79,8862 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 81,3352 oldu. QAR → LKR kurundaki değişiklik -2.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2151198,2740,5630,6741.227,151,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 QAR79,88620 LKR
5 QAR399,43100 LKR
10 QAR798,86200 LKR
20 QAR1.597,72400 LKR
50 QAR3.994,31000 LKR
100 QAR7.988,62000 LKR
250 QAR19.971,55000 LKR
500 QAR39.943,10000 LKR
1000 QAR79.886,20000 LKR
2000 QAR159.772,40000 LKR
5000 QAR399.431,00000 LKR
10000 QAR798.862,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Katar Riyali
1 LKR0,01252 QAR
5 LKR0,06259 QAR
10 LKR0,12518 QAR
20 LKR0,25036 QAR
50 LKR0,62589 QAR
100 LKR1,25178 QAR
250 LKR3,12945 QAR
500 LKR6,25890 QAR
1000 LKR12,51780 QAR
2000 LKR25,03560 QAR
5000 LKR62,58900 QAR
10000 LKR125,17800 QAR