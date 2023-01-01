20 ريال قطري إلى روبية سريلانكي
تحويل QAR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Qatari rials
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / روبية سريلانكية
|1 QAR
|89.61260 LKR
|5 QAR
|448.06300 LKR
|10 QAR
|896.12600 LKR
|20 QAR
|1792.25200 LKR
|50 QAR
|4480.63000 LKR
|100 QAR
|8961.26000 LKR
|250 QAR
|22403.15000 LKR
|500 QAR
|44806.30000 LKR
|1000 QAR
|89612.60000 LKR
|2000 QAR
|179225.20000 LKR
|5000 QAR
|448063.00000 LKR
|10000 QAR
|896126.00000 LKR