250 ريال قطري إلى روبية سريلانكي

تحويل QAR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

250 qar
22403.15 lkr

1.00000 QAR = 89.61260 LKR

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.0752589.45561.46681.651690.964218.7578
1GBP1.155211.24225103.3491.694621.908221.1138521.6712
1USD0.930050.804991183.19521.364151.53610.8967517.4451
1INR0.01117870.009675930.012019910.0163970.01846380.01077890.209689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / روبية سريلانكية
1 QAR89.61260 LKR
5 QAR448.06300 LKR
10 QAR896.12600 LKR
20 QAR1792.25200 LKR
50 QAR4480.63000 LKR
100 QAR8961.26000 LKR
250 QAR22403.15000 LKR
500 QAR44806.30000 LKR
1000 QAR89612.60000 LKR
2000 QAR179225.20000 LKR
5000 QAR448063.00000 LKR
10000 QAR896126.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال القطري
1 LKR0.01116 QAR
5 LKR0.05580 QAR
10 LKR0.11159 QAR
20 LKR0.22318 QAR
50 LKR0.55795 QAR
100 LKR1.11591 QAR
250 LKR2.78978 QAR
500 LKR5.57955 QAR
1000 LKR11.15910 QAR
2000 LKR22.31820 QAR
5000 LKR55.79550 QAR
10000 LKR111.59100 QAR