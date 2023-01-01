روبية سريلانكي إلى الدولار الغياني

تحويل LKR إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٦٤٥٫٧٣ gyd

1.00000 LKR = 0.64572 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:25 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LKR إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار غياني
1 LKR0.64572 GYD
5 LKR3.22863 GYD
10 LKR6.45725 GYD
20 LKR12.91450 GYD
50 LKR32.28625 GYD
100 LKR64.57250 GYD
250 LKR161.43125 GYD
500 LKR322.86250 GYD
1000 LKR645.72500 GYD
2000 LKR1291.45000 GYD
5000 LKR3228.62500 GYD
10000 LKR6457.25000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / روبية سريلانكية
1 GYD1.54865 LKR
5 GYD7.74325 LKR
10 GYD15.48650 LKR
20 GYD30.97300 LKR
50 GYD77.43250 LKR
100 GYD154.86500 LKR
250 GYD387.16250 LKR
500 GYD774.32500 LKR
1000 GYD1548.65000 LKR
2000 GYD3097.30000 LKR
5000 GYD7743.25000 LKR
10000 GYD15486.50000 LKR