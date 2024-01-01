Sri Lanka rupisinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → GYD çevirin

1.000 lkr
669,52 gyd

1.00000 LKR = 0.66952 GYD

10:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.073389.12761.452981.651990.947618.3265
1 GBP1.1693611.25505104.221.699021.931741.1080821.4299
1 USD0.93170.796781183.04071.353751.539170.8828517.0749
1 INR0.01121990.009595070.012042310.01630220.01853520.01063150.205621

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Sri Lanka rupisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Guyana Doları
1 LKR0.66952 GYD
5 LKR3.34762 GYD
10 LKR6.69524 GYD
20 LKR13.39048 GYD
50 LKR33.47620 GYD
100 LKR66.95240 GYD
250 LKR167.38100 GYD
500 LKR334.76200 GYD
1000 LKR669.52400 GYD
2000 LKR1339.04800 GYD
5000 LKR3347.62000 GYD
10000 LKR6695.24000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Sri Lanka Rupisi
1 GYD1.49360 LKR
5 GYD7.46800 LKR
10 GYD14.93600 LKR
20 GYD29.87200 LKR
50 GYD74.68000 LKR
100 GYD149.36000 LKR
250 GYD373.40000 LKR
500 GYD746.80000 LKR
1000 GYD1493.60000 LKR
2000 GYD2987.20000 LKR
5000 GYD7468.00000 LKR
10000 GYD14936.00000 LKR