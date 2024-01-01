bin Sri Lanka rupisinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → GYD çevirin

1.000 lkr
689,83 gyd

1,000Sr LKR = 0,6898GY$ GYD

06:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,69140,7039
Düşük0,68540,6823
Ortalama0,68810,6910
Değişim0.11%-1.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → GYD istatistikleri

LKR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6914, en düşük 0,6854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6881 oldu. LKR → GYD kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

LKR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7039, en düşük 0,6823 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6910 oldu. LKR → GYD kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,77983,7251,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,5981,1090,6690,9672,658
1 GBP1,2841,7741107,4821,9671,1861,7164,715
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Guyana Doları
1 LKR0,68983 GYD
5 LKR3,44913 GYD
10 LKR6,89826 GYD
20 LKR13,79652 GYD
50 LKR34,49130 GYD
100 LKR68,98260 GYD
250 LKR172,45650 GYD
500 LKR344,91300 GYD
1000 LKR689,82600 GYD
2000 LKR1.379,65200 GYD
5000 LKR3.449,13000 GYD
10000 LKR6.898,26000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Sri Lanka Rupisi
1 GYD1,44964 LKR
5 GYD7,24820 LKR
10 GYD14,49640 LKR
20 GYD28,99280 LKR
50 GYD72,48200 LKR
100 GYD144,96400 LKR
250 GYD362,41000 LKR
500 GYD724,82000 LKR
1000 GYD1.449,64000 LKR
2000 GYD2.899,28000 LKR
5000 GYD7.248,20000 LKR
10000 GYD14.496,40000 LKR