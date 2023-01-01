50 Guyana dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GYD → LKR çevirin

50 gyd
77,43 lkr

1.00000 GYD = 1.54865 LKR

15:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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GYD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864651.060888.0921.424021.633630.966818.5104
1GBP1.1565411.22685101.8811.646921.889351.1181421.4079
1USD0.94270.815096183.0431.34241.540.911417.4495
1INR0.01135180.009815340.01204210.01616510.01854460.0109750.210126

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Guyana dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Sri Lanka Rupisi
1 GYD1.54865 LKR
5 GYD7.74325 LKR
10 GYD15.48650 LKR
20 GYD30.97300 LKR
50 GYD77.43250 LKR
100 GYD154.86500 LKR
250 GYD387.16250 LKR
500 GYD774.32500 LKR
1000 GYD1548.65000 LKR
2000 GYD3097.30000 LKR
5000 GYD7743.25000 LKR
10000 GYD15486.50000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Guyana Doları
1 LKR0.64572 GYD
5 LKR3.22863 GYD
10 LKR6.45725 GYD
20 LKR12.91450 GYD
50 LKR32.28625 GYD
100 LKR64.57250 GYD
250 LKR161.43125 GYD
500 LKR322.86250 GYD
1000 LKR645.72500 GYD
2000 LKR1291.45000 GYD
5000 LKR3228.62500 GYD
10000 LKR6457.25000 GYD