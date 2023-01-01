روبية سريلانكي إلى لاري جورجي

تحويل LKR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٨٫٣٠ gel

1.00000 LKR = 0.00830 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LKR إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GEL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / لاري جورجي
1 LKR0.00830 GEL
5 LKR0.04151 GEL
10 LKR0.08302 GEL
20 LKR0.16604 GEL
50 LKR0.41511 GEL
100 LKR0.83022 GEL
250 LKR2.07556 GEL
500 LKR4.15111 GEL
1000 LKR8.30222 GEL
2000 LKR16.60444 GEL
5000 LKR41.51110 GEL
10000 LKR83.02220 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / روبية سريلانكية
1 GEL120.45000 LKR
5 GEL602.25000 LKR
10 GEL1204.50000 LKR
20 GEL2409.00000 LKR
50 GEL6022.50000 LKR
100 GEL12045.00000 LKR
250 GEL30112.50000 LKR
500 GEL60225.00000 LKR
1000 GEL120450.00000 LKR
2000 GEL240900.00000 LKR
5000 GEL602250.00000 LKR
10000 GEL1204500.00000 LKR