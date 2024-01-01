Sri Lanka rupisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile LKR → GEL çevirin

1.000 lkr
8,46 gel

1.00000 LKR = 0.00846 GEL

10:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.0733589.13251.452941.651940.94761518.3259
1 GBP1.1694211.25515104.2291.699031.931741.1081621.4299
1 USD0.931650.796718183.04141.353651.539050.8828517.0736
1 INR0.01121930.009594220.012042210.01630090.01853360.01063140.205603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gürcistan Larisi
1 LKR0.00846 GEL
5 LKR0.04229 GEL
10 LKR0.08458 GEL
20 LKR0.16916 GEL
50 LKR0.42289 GEL
100 LKR0.84578 GEL
250 LKR2.11445 GEL
500 LKR4.22891 GEL
1000 LKR8.45782 GEL
2000 LKR16.91564 GEL
5000 LKR42.28910 GEL
10000 LKR84.57820 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sri Lanka Rupisi
1 GEL118.23400 LKR
5 GEL591.17000 LKR
10 GEL1182.34000 LKR
20 GEL2364.68000 LKR
50 GEL5911.70000 LKR
100 GEL11823.40000 LKR
250 GEL29558.50000 LKR
500 GEL59117.00000 LKR
1000 GEL118234.00000 LKR
2000 GEL236468.00000 LKR
5000 GEL591170.00000 LKR
10000 GEL1182340.00000 LKR