LKR - GEL Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Gürcistan larisi

Gürcistan larisi

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve...



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