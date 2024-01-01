1 Sri Lanka rupisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile LKR → GEL çevirin

1 lkr
0,01 gel

1,000Sr LKR = 0,008971₾ GEL

06:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00920,0095
Düşük0,00890,0089
Ortalama0,00900,0091
Değişim-2.74%-0.54%
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1 LKR → GEL istatistikleri

LKR → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0092, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0090 oldu. LKR → GEL kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

LKR → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0095, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0091 oldu. LKR → GEL kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7121,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6191,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2841,7741107,5241,9661,1861,7164,718
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gürcistan Larisi
1 LKR0,00897 GEL
5 LKR0,04485 GEL
10 LKR0,08971 GEL
20 LKR0,17941 GEL
50 LKR0,44853 GEL
100 LKR0,89707 GEL
250 LKR2,24266 GEL
500 LKR4,48533 GEL
1000 LKR8,97065 GEL
2000 LKR17,94130 GEL
5000 LKR44,85325 GEL
10000 LKR89,70650 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sri Lanka Rupisi
1 GEL111,47500 LKR
5 GEL557,37500 LKR
10 GEL1.114,75000 LKR
20 GEL2.229,50000 LKR
50 GEL5.573,75000 LKR
100 GEL11.147,50000 LKR
250 GEL27.868,75000 LKR
500 GEL55.737,50000 LKR
1000 GEL111.475,00000 LKR
2000 GEL222.950,00000 LKR
5000 GEL557.375,00000 LKR
10000 GEL1.114.750,00000 LKR