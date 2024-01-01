50 Gürcistan larisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → LKR çevirin

50 gel
5.572,80 lkr

1,000₾ GEL = 111,5Sr LKR

01:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek112,7460112,7460
Düşük108,4200105,7720
Ortalama111,2508109,4850
Değişim2.80%0.53%
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1 GEL → LKR istatistikleri

GEL → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 112,7460, en düşük 108,4200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 111,2508 oldu. GEL → LKR kurundaki değişiklik 2.80 değerindeydi.

GEL → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 112,7460, en düşük 105,7720 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,4850 oldu. GEL → LKR kurundaki değişiklik 0.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6311,4961,6570,9520,207
1 GBP1,18711,286107,5951,7761,9671,12723,989
1 USD0,9230,778183,6891,3811,530,87718,659
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sri Lanka Rupisi
1 GEL111,45600 LKR
5 GEL557,28000 LKR
10 GEL1.114,56000 LKR
20 GEL2.229,12000 LKR
50 GEL5.572,80000 LKR
100 GEL11.145,60000 LKR
250 GEL27.864,00000 LKR
500 GEL55.728,00000 LKR
1000 GEL111.456,00000 LKR
2000 GEL222.912,00000 LKR
5000 GEL557.280,00000 LKR
10000 GEL1.114.560,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gürcistan Larisi
1 LKR0,00897 GEL
5 LKR0,04486 GEL
10 LKR0,08972 GEL
20 LKR0,17944 GEL
50 LKR0,44861 GEL
100 LKR0,89722 GEL
250 LKR2,24304 GEL
500 LKR4,48608 GEL
1000 LKR8,97215 GEL
2000 LKR17,94430 GEL
5000 LKR44,86075 GEL
10000 LKR89,72150 GEL