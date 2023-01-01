روبية سريلانكي إلى ليو مولدوفي

تحويل LKR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٥٥٫٥٧ mdl

1.00000 LKR = 0.05557 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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LKR إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.43661.661190.963618.3195
1GBP1.1528711.2294102.1881.656191.91511.1109121.1196
1USD0.937750.813405183.121.347151.557750.903617.1788
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620730.0187410.0108710.206675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / مولدوفى Leu
1 LKR0.05557 MDL
5 LKR0.27786 MDL
10 LKR0.55571 MDL
20 LKR1.11142 MDL
50 LKR2.77855 MDL
100 LKR5.55710 MDL
250 LKR13.89275 MDL
500 LKR27.78550 MDL
1000 LKR55.57100 MDL
2000 LKR111.14200 MDL
5000 LKR277.85500 MDL
10000 LKR555.71000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / روبية سريلانكية
1 MDL17.99500 LKR
5 MDL89.97500 LKR
10 MDL179.95000 LKR
20 MDL359.90000 LKR
50 MDL899.75000 LKR
100 MDL1799.50000 LKR
250 MDL4498.75000 LKR
500 MDL8997.50000 LKR
1000 MDL17995.00000 LKR
2000 MDL35990.00000 LKR
5000 MDL89975.00000 LKR
10000 MDL179950.00000 LKR