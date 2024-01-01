Sri Lanka rupisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile LKR → MDL çevirin

1.000 lkr
57,11 mdl

1.00000 LKR = 0.05711 MDL

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.073489.1361.453121.652020.9477818.3264
1 GBP1.1693711.25515104.2291.699161.931741.1083121.4294
1 USD0.931650.796718183.04081.353751.539050.8830517.0732
1 INR0.01121880.009594290.012042310.01630220.01853370.01063390.2056

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Sri Lanka rupisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moldova Leyi
1 LKR0.05711 MDL
5 LKR0.28554 MDL
10 LKR0.57108 MDL
20 LKR1.14216 MDL
50 LKR2.85540 MDL
100 LKR5.71079 MDL
250 LKR14.27698 MDL
500 LKR28.55395 MDL
1000 LKR57.10790 MDL
2000 LKR114.21580 MDL
5000 LKR285.53950 MDL
10000 LKR571.07900 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 MDL17.51070 LKR
5 MDL87.55350 LKR
10 MDL175.10700 LKR
20 MDL350.21400 LKR
50 MDL875.53500 LKR
100 MDL1751.07000 LKR
250 MDL4377.67500 LKR
500 MDL8755.35000 LKR
1000 MDL17510.70000 LKR
2000 MDL35021.40000 LKR
5000 MDL87553.50000 LKR
10000 MDL175107.00000 LKR