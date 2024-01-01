10 Moldova leyinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → LKR çevirin

10 mdl
171,53 lkr

1,000L MDL = 17,15Sr LKR

16:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,238117,2381
Düşük17,031716,8113
Ortalama17,122717,0797
Değişim0.71%1.97%
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1 MDL → LKR istatistikleri

MDL → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,2381, en düşük 17,0317 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,1227 oldu. MDL → LKR kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

MDL → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,2381, en düşük 16,8113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,0797 oldu. MDL → LKR kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1941,3851,53483,7521,6771,336
1 GBP1,277123,2251,7681,958106,9142,1411,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13611,10760,4711,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 MDL17,15290 LKR
5 MDL85,76450 LKR
10 MDL171,52900 LKR
20 MDL343,05800 LKR
50 MDL857,64500 LKR
100 MDL1.715,29000 LKR
250 MDL4.288,22500 LKR
500 MDL8.576,45000 LKR
1000 MDL17.152,90000 LKR
2000 MDL34.305,80000 LKR
5000 MDL85.764,50000 LKR
10000 MDL171.529,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moldova Leyi
1 LKR0,05830 MDL
5 LKR0,29150 MDL
10 LKR0,58299 MDL
20 LKR1,16598 MDL
50 LKR2,91496 MDL
100 LKR5,82992 MDL
250 LKR14,57480 MDL
500 LKR29,14960 MDL
1000 LKR58,29920 MDL
2000 LKR116,59840 MDL
5000 LKR291,49600 MDL
10000 LKR582,99200 MDL