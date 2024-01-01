250 Sri Lanka rupisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile LKR → MDL çevirin

250 lkr
14,63 mdl

1,000Sr LKR = 0,05854L MDL

06:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05870,0595
Düşük0,05800,0580
Ortalama0,05840,0586
Değişim-0.30%-1.53%
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1 LKR → MDL istatistikleri

LKR → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0587, en düşük 0,0580 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0584 oldu. LKR → MDL kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

LKR → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0595, en düşük 0,0580 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0586 oldu. LKR → MDL kurundaki değişiklik -1.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,78183,7221,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6041,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,7691107,2181,9621,1841,7134,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moldova Leyi
1 LKR0,05854 MDL
5 LKR0,29268 MDL
10 LKR0,58536 MDL
20 LKR1,17071 MDL
50 LKR2,92678 MDL
100 LKR5,85356 MDL
250 LKR14,63390 MDL
500 LKR29,26780 MDL
1000 LKR58,53560 MDL
2000 LKR117,07120 MDL
5000 LKR292,67800 MDL
10000 LKR585,35600 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 MDL17,08360 LKR
5 MDL85,41800 LKR
10 MDL170,83600 LKR
20 MDL341,67200 LKR
50 MDL854,18000 LKR
100 MDL1.708,36000 LKR
250 MDL4.270,90000 LKR
500 MDL8.541,80000 LKR
1000 MDL17.083,60000 LKR
2000 MDL34.167,20000 LKR
5000 MDL85.418,00000 LKR
10000 MDL170.836,00000 LKR