روبية سريلانكي إلى سيدي غاني

تحويل LKR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٤٫٥٧ ghs

1.00000 LKR = 0.03457 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:19 UTC
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LKR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Ghanaian Cedi
1 LKR0.03457 GHS
5 LKR0.17284 GHS
10 LKR0.34568 GHS
20 LKR0.69136 GHS
50 LKR1.72839 GHS
100 LKR3.45679 GHS
250 LKR8.64198 GHS
500 LKR17.28395 GHS
1000 LKR34.56790 GHS
2000 LKR69.13580 GHS
5000 LKR172.83950 GHS
10000 LKR345.67900 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / روبية سريلانكية
1 GHS28.92860 LKR
5 GHS144.64300 LKR
10 GHS289.28600 LKR
20 GHS578.57200 LKR
50 GHS1446.43000 LKR
100 GHS2892.86000 LKR
250 GHS7232.15000 LKR
500 GHS14464.30000 LKR
1000 GHS28928.60000 LKR
2000 GHS57857.20000 LKR
5000 GHS144643.00000 LKR
10000 GHS289286.00000 LKR