روبية سريلانكي إلى ريال سعودي

تحويل LKR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١١٫٥٨ sar

1.00000 LKR = 0.01158 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:27 UTC
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LKR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / ريال سعودي
1 LKR0.01158 SAR
5 LKR0.05788 SAR
10 LKR0.11576 SAR
20 LKR0.23152 SAR
50 LKR0.57881 SAR
100 LKR1.15762 SAR
250 LKR2.89405 SAR
500 LKR5.78810 SAR
1000 LKR11.57620 SAR
2000 LKR23.15240 SAR
5000 LKR57.88100 SAR
10000 LKR115.76200 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / روبية سريلانكية
1 SAR86.38390 LKR
5 SAR431.91950 LKR
10 SAR863.83900 LKR
20 SAR1727.67800 LKR
50 SAR4319.19500 LKR
100 SAR8638.39000 LKR
250 SAR21595.97500 LKR
500 SAR43191.95000 LKR
1000 SAR86383.90000 LKR
2000 SAR172767.80000 LKR
5000 SAR431919.50000 LKR
10000 SAR863839.00000 LKR