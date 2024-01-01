Sri Lanka rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LKR → SAR çevirin

1.000 lkr
12,00 sar

1.00000 LKR = 0.01200 SAR

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353950.79659183.03661.539050.931551.34753.67285
1 CAD0.7385810.58834661.32911.136710.6880430.9952362.71269
1 GBP1.255351.699681104.241.932051.169411.691584.61071
1 INR0.01204290.01630550.0095932510.01853460.01121890.01622780.0442317

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arabistan Riyali
1 LKR0.01200 SAR
5 LKR0.05998 SAR
10 LKR0.11997 SAR
20 LKR0.23994 SAR
50 LKR0.59984 SAR
100 LKR1.19969 SAR
250 LKR2.99923 SAR
500 LKR5.99845 SAR
1000 LKR11.99690 SAR
2000 LKR23.99380 SAR
5000 LKR59.98450 SAR
10000 LKR119.96900 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 SAR83.35490 LKR
5 SAR416.77450 LKR
10 SAR833.54900 LKR
20 SAR1667.09800 LKR
50 SAR4167.74500 LKR
100 SAR8335.49000 LKR
250 SAR20838.72500 LKR
500 SAR41677.45000 LKR
1000 SAR83354.90000 LKR
2000 SAR166709.80000 LKR
5000 SAR416774.50000 LKR
10000 SAR833549.00000 LKR